На Орловщине отремонтируют дорогу к усадьбе художника Шварца

24.5.2024 | 14:00 ЖКХ, История, Культура, Новости

Её включили в нацпроект в дополнительном порядке.

Фото: орел-57.рф

Работы планируется провести в этом году, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.

Объект находится в Колпнянском районе. Это участок трассы общего пользования межмуниципального значения «Колпна – Белый Колодезь Первый – Просека». Длина участка составляет 5 километров 15 метров.

Дорога ведёт к памятнику истории и культуры – усадьбе, где жил художник дворянского рода Вячеслав Шварц (1838-1869). Он считается основоположником историко-бытового жанра в русской живописи.

Усадьба Шварцев располагается в селе Белый Колодезь. Она имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Однако постройки усадьбы находятся в полуразрушенном состоянии.

ИА «Орелград»


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