Жители Конёвки пожаловались в «Народный фронт» на дорогу

24.5.2024 | 13:45 ЖКХ, Новости, Общество

Возможно, теперь проблема сдвинется с места.

Фото: “Общероссийский народный фронт”

В региональное отделение «Общероссийского народного фронта» обратились жители деревни Конёвка Орловского муниципального округа. В их населённый пункт ведёт единственная дорога длиной всего около километра. Как рассказали орловцы, она давно пришла в полную негодность. Однако власти не спешат приводить дорогу в порядок.

При этом в Конёвке насчитывается около 100 жилых домов. Серьёзные неприятности приходится испытывать не только водителям, но и пешеходам – включая пенсионеров и матерей малолетних детей.

Ситуация осложняется тем, что у дороги нет тротуаров и обочин. В свою очередь, водители вынуждены постоянно ремонтировать свои автомобили, которые повреждаются из-за езды по многочисленным ямам.

Активисты «Народного фронта» обратились в администрацию Орловского округа с просьбой внести данную дорогу в план благоустройства на само ближайшее время. Общественники будут держать вопрос на контроле.

ИА «Орелград»


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