Орловца сурово наказали за чужие фото на маркетплейсе

Предприниматель из Ливен выплатит крупную сумму за нарушение авторских прав.

Ливенский районный суд Орловской области рассмотрел любопытное дело о нарушении авторских прав, которое может стать показательным. Он наказал местного предпринимателя за неправомерное использование в маркетплейсе не принадлежащих ему фотографий. Различные виртуальные торговые площадки охотно предоставляют свои ресурсы для виртуальных же торговцев. А последние, что подтвердил данный процесс, не всегда четко соблюдают требования закона.

Как пояснили в пресс-службе Ливенского районного суда, иск поджал житель Московской области, потребовавший взыскать с индивидуального предпринимателя крупную денежную компенсацию за нарушение авторских прав. В обоснование иска он указал, что в апреле 2023 году им были созданы пять фотографий с изображением детского полотенца. С его письменного согласия фотографии были размещены в интернете в маркетплейсе OZON.

«В сентябре 2023 года он обнаружил, что индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в городе Ливны, без его согласия использовал принадлежащие ему фотографии в маркетплейсе Wildberries, – рассказали в суде. – Истец направил предпринимателю претензию с требованием о прекращении использования принадлежащих ему фотографий и выплате ему компенсации в размере 200 000 рублей».

Бизнесмен претензию проигнорировал, после чего правообладатель обратился в суд. Он пояснил, что не давал ответчику разрешение на использование своих фотографий, который, к тому же, использовал их в коммерческих целях. Истец заявил, что подобные действия являются незаконными и вновь потребовал компенсацию в размере 200 000 рублей.

«Суд, исследовав представленные доказательства, установил, что истцом подтверждено авторство и создание спорных фотографий, а также их неправомерное использование ответчиком, поэтому взыскал с ответчика компенсацию за нарушение авторских прав в размере 100 000 рублей, – резюмирует пресс-служба суда. – Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке».

ИА “Орелград”