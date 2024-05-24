В Орле приостановили 5000 производств в отношении участников СВО

Приставы рассказали о поддержке наших бойцов.



В Орловской области приостановлено более 5 тысяч исполнительных производств в отношении граждан, принимающих участие в специальной военной операции. Об этом в ходе рабочей встречи с губернатором Андреем Клычковым сообщил руководитель регионального Управления ФССП – главный судебный пристав Орловской области Михаил Смирнов. Он отметил, что судебные приставы реализовывают право участников СВО на приостановление находящихся на исполнении производств, возбужденных в отношении них.

Данная норма закреплено статьей 40 Федерального закона «Об исполнительном производстве». Она распространяется на участников СВО, в том числе призванных на военную службу по мобилизации или заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации. Меры принудительного исполнения по приостановленному исполнительному производству не применяются. Исключение сделано для исполнительных производств по алиментным обязательствам, а также по обязательствам о возмещении вреда в связи со смертью кормильца.

По информации ведомства, после заключения контракта для приостановления исполнительного производства необходимо направить в подразделение судебных приставов территориального органа ФССП России по месту ведения исполнительного производства любым удобным способом, в том числе посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), соответствующее ходатайство.

В пресс-службе Управления ФССП России по Орловской области добавили, что его сотрудниками с первых дней специальной военной операции регулярно оказывается помощь нашим бойцам, в том числе сбор и отправка необходимого оборудования военнослужащим. Оказывается гуманитарная помощь жителям Донецкой и Луганской Народных Республик. «Сотрудники ведомства изготавливают блиндажные свечи, маскировочные сетки. Участвуют в благотворительных мероприятиях в поддержку участников СВО. Дети сотрудников отправляют бойцам письма со словами поддержки», – перечислили в УФССП.

ИА “Орелград”