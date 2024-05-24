Мэрия Орла опубликовала фото из недостроенного приюта для животных

24.5.2024 | 16:55 ЖКХ, Новости

Сегодня пути выхода из ситуации обсуждали на специальном совещании.

Фото: Администрация Орла

В нём участвовал мэр Орла Юрий Парахин, другие городские чиновники, представители прокуратуры, а также «Спецавтобазы» и «Орёлгосзаказчика».

По информации пресс-службы горадминистрации, комиссия пришла к согласию – объект примут, но только после устранения выявленных недочетов. Они, в частности, касаются внутреннего обустройства помещения, а также системы канализации.

На встрече наметили конкретные планы и сроки по разрешению данных проблем. Питомник хотят запустить в работу как можно быстрее.

Недавно тема обсуждалась и на комитете облсовета. Там участник, представлявший горуправление ЖКХ, заявил, что приют имеет не только устранимые, но и неустранимые недостатки.

Фото: Администрация Орла
Фото: Администрация Орла
Фото: Администрация Орла

ИА «Орелград»


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