Орловец пришёл в суд с наркотиками

На него завели ещё одно дело.
О небезынтересном случае сообщили в региональном Управлении Федеральной Службы Судебных Приставов.
Мужчина пришёл в Советский районный суд Орла, чтобы участвовать в процессе в качестве подозреваемого. На входе он заявил, что не имеет при себе запрещённых к проносу веществ и предметов. Естественно, к ним относились и наркотики.
Однако в его ручной клади нашли бумажный сверток с высушенным веществом растительного происхождения. В связи с этим орловец попал не в суд, а в полицию.
Экспертиза показала, что мужчина принёс в суд именно наркотики. В результате в отношении него возбудили уголовное дело по соответствующей статье.
ИА «Орелград»