Орловец пришёл в суд с наркотиками

24.5.2024 | 10:40 Криминал, Новости

На него завели ещё одно дело.

Советский районный суд. Фото: ИА «Орелград»

О небезынтересном случае сообщили в региональном Управлении Федеральной Службы Судебных Приставов.

Мужчина пришёл в Советский районный суд Орла, чтобы участвовать в процессе в качестве подозреваемого. На входе он заявил, что не имеет при себе запрещённых к проносу веществ и предметов. Естественно, к ним относились и наркотики.

Однако в его ручной клади нашли бумажный сверток с высушенным веществом растительного происхождения. В связи с этим орловец попал не в суд, а в полицию.

Экспертиза показала, что мужчина принёс в суд именно наркотики. В результате в отношении него возбудили уголовное дело по соответствующей статье.

ИА «Орелград»


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