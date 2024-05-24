Орловская прокуратура открыла горячую линию по ЕГЭ

В ведомстве ждут сообщений о нарушении прав учащихся.

Информацию можно сообщить круглосуточно.

Основные телефоны будут функционировать по рабочим дням. С понедельника по четверг включительно звонки принимаются с 9 до 18 часов. В пятницу – с 9 до 16 часов 45 минут.

Звонить по данному поводу нужно на номер 8 (4862) 40-56-48 – Екатерине Псарёвой, старшему прокурору области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи. Также можно набрать 8 (4862) 43-63-89 и рассказать о проблеме дежурному прокурору.

Кроме того, линия будет работать и в остальное время по рабочим и выходным дням. Звонки примет дежурный прокурор, но по другому телефону (8-903-637-14-95).

Линия будет функционировать до 24 июня. «Вопросы соблюдения прав детей находятся на контроле прокуратуры», – отметили в ведомстве.

Напомним, что накануне стартовала сдача основного периода ЕГЭ среди одиннадцатиклассников.

ИА «Орелград»