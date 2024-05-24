Пациентов областной больницы избавят от уныния

При медицинском учреждении создана мини-библиотека православной литературы.

Успенский (Михаило-Архангельский)собор города Орла передал духовную литературу в Орловскую областную больницу, где создана мини-библиотека православной литературы. Книги не только помогут пациентам лучше узнать о православии, но и поддержат их духовно, считают в Орловской митрополии. Успенский собор пожертвовал необычной библиотеке более 200 книг, в том числе: жития святых, проповеди известных архипастырей и священников, разъяснения церковных таинств и обрядов, акафисты и молитвословы, православную прозу.

«Идея организовать при областной больнице мини-библиотеку православной литературы принадлежит прихожанину Успенского собора Николаю Ивановичу, – сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии. – Мужчина считает, что такие книги помогут пациентам избавиться от уныния, а кто-то с их помощью сможет прийти к вере».

Необычная библиотека, призванная помочь в поднятии тонуса и морального духа пациентов, расположилась в больничном храме во имя святителя Луки Крымского. Сообщается, что для удобства пациентов духовную литературу разместили на специальной полке, любой желающий, находящийся на лечении в областной больнице, может взять сне приглянувшуюся ему книгу. По словам настоятеля Успенского собора иерея Дмитрия Никулина, православная библиотека при больнице будет регулярно пополняться.

Тем временем настоятель Троице-Васильевского храма протоиерей Евгений Евстифеев побеседовал о смысле жизни со старшеклассниками школы № 49 областного центра. Как пояснили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии, встреча прошла в рамках просветительского проекта «Диалог со священником». Священник рассказал учащимся 10-х и 11-х классов о христианском понимании смысла жизни как дара Божия, как великой ценности, к которой нужно относиться бережно и ответственно.

«Ссылаясь на опыт Церкви, пастырь выразил уверенность, что человек, который решится честно ответить на вопрос «В чем смысл жизни?», неизбежно придет к Богу, – сообщает митрополия. – Потому что вне Бога ответ будет плоским, если не пошлым. Это и демонстрируют во всяких сборниках афоризмов знаменитые гуманисты, для которых смерть — бессмысленна».

ИА “Орелград”