В Орле в рамках всероссийского тура выступит «Тула»

Орловцев пригласили на концертную программу «В содружестве культур – единство нации».

В Орле на летней эстраде МБУК «Детский парк» 26 мая в 15:00 выступит оркестр русских народных инструментов «Тула» с концертной программой «В содружестве культур – единство нации». Об этом сообщили в Орловском областном центре народного творчества. Выступление запланировано в рамках федеральной программы «Мы – Россия» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации. Реализатором программы является ФГБУК «Росконцерт».

«Концертная программа «В содружестве культур – единство нации» объединяет музыкальные традиции различных регионов, говорят в Орловском областном центре народного творчества. – На каждом концерте с оркестром выступят солисты – исполнители на национальных музыкальных инструментах, исполнители народных и советских песен, а также профессиональные коллективы, представители городов гастрольного тура оркестра русских народных инструментов «Тула».

Указанный коллектив приписан к Тульской областной филармонии. В 2023 году он отметил свой 35-летний юбилей. Оркестр ведет большую гастрольно-концертную деятельность, его художественным руководителем и главным дирижером является Владимир Аленичев. Внимания заслуживают и солисты, выступление которых анонсировано в Орле. В их числе названы: солистка Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Л.Г. Зыкиной, заслуженная артистка Республики Ингушетия Анна Сиднина; лауреат всероссийских и международных конкурсов Павел Уханов; почетный работник культуры Орловской области Наталья Сафонова. Планируется выступление коллективов и солистов из Орла, Волгограда и Махачкалы.

ИА “Орелград”