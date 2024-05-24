В Ливнах появится попугайник

В парке «Славянский сад» будут жить около 20 экзотических птиц.

Сейчас попугайник готовится к открытию. Об этом пишет «Уездный город Ливны».

Живой зооуголок решили устроить супруги Горностаевы. Они предоставят птиц бесплатно и будут кормить их за свой счёт.

Предложение ливенцев поддержали местный предприниматель и городская администрация. Сейчас в парке строятся клетки для попугаев.

В них поселятся около 20 птиц пяти разных пород – амазоны, неразлучники, розеллы, ожереловые и новозеландские прыгающие попугаи. Каждый вид будет обитать в отдельной клетке.

Попугаи будут жить в парке только в тёплое время года. Ранее благодаря супругам Горностаевым в «Славянском саду» появились павлины и шёлковые куры.

ИА «Орелград»