В Ливнах появится попугайник

24.5.2024 | 17:30 Новости, Общество

В парке «Славянский сад» будут жить около 20 экзотических птиц.

Фото: ru.wikipedia.org / Aleksey Pogrebnoj-Alexandroff

Сейчас попугайник готовится к открытию. Об этом пишет «Уездный город Ливны».

Живой зооуголок решили устроить супруги Горностаевы. Они предоставят птиц бесплатно и будут кормить их за свой счёт.

Предложение ливенцев поддержали местный предприниматель и городская администрация. Сейчас в парке строятся клетки для попугаев.

В них поселятся около 20 птиц пяти разных пород – амазоны, неразлучники, розеллы, ожереловые и новозеландские прыгающие попугаи. Каждый вид будет обитать в отдельной клетке.

Попугаи будут жить в парке только в тёплое время года. Ранее благодаря супругам Горностаевым в «Славянском саду» появились павлины и шёлковые куры.

ИА «Орелград»


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