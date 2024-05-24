Подрядчик суперкачественно спрятал канализационный люк у «Металлурга»

В горсовете Орла перечислили недоделки благоустроенной территории.

Депутаты рассмотрели вопрос о принимаемых администрацией мерах по устранению выявленных нарушений при благоустройстве территории у культурно-досугового центра «Металлург». К сожалению, начали приходить в негодность малые архитектурные формы, констатировал заместитель председателя горсовета Владимир Негин. Частично из-за вандализма, который «никто не отменял», как выразился депутат. А урны просто ржавеют. Депутаты в ходе проверки обнаружили шлагбаум, который не работает, потому что к нему не подведено электричество. Зачем тогда на него тратили деньги? Нашли разукомплектованную опору освещения. Торчат провода – все это может привести к нехорошим последствиям, предупредил Негин. Не работает одна камера видеонаблюдения.

«Люк в свое время подрядчиком был замурован, и до сих пор найти не могут. Не дай Бог, какая коммунальная проблема», – посетовал Владимир Негин.

Благоустройство завершили в конце 2022 года. Контракт был расторгнут из-за некачественного игрового оборудования, газонов (траву сеяли в снег). Через правительство Орловской области заключен договор на новую поставку. Частично оборудование установлено, часть еще на хранении. КДЦ решает, что сможет дополнительно разметить на территории.

«Недочеты, которые есть и вылезли наружу, являются гарантийными случаями. И будет все устраняться по гарантии», – сообщил начальник Объединенного муниципального заказчика Максим Лобов.

ИА “Орелград”