В Орловской области прозвенели Последние звонки

Выпускники простились со своими школами.

В Орле «Последний звонок» прозвенел примерно для 4,5 тысячи девяти- и одиннадцатиклассников. Об этом в соцсетях написал мэр города Юрий Парахин.

На этой неделе в областном правительстве сообщили, что в нашем регионе на прохождение Государственной итоговой аттестации (ГИА) зарегистрировано 7773 ученика девятых классов и 2693 ученика одиннадцатых классов. В этом году участники ГИА впервые смогут пересдать один из экзаменов. Это можно будет сделать 4 или 5 июня.

Выпускные вечера запланированы на 27 и 28 июня.

Ранее в прокуратуре Орловской области рассказали о запуске «горячей линии» для выпускников, сдающих ЕГЭ. Звонки принимаются круглосуточно.

ИА «Орелград»