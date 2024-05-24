В Орловской области прозвенели Последние звонки

24.5.2024 | 15:30 Новости, Образование

Выпускники простились со своими школами.

Фото: vk.com/parakhin_yuri

В Орле «Последний звонок» прозвенел примерно для 4,5 тысячи девяти- и одиннадцатиклассников. Об этом в соцсетях написал мэр города Юрий Парахин.

На этой неделе в областном правительстве сообщили, что в нашем регионе на прохождение Государственной итоговой аттестации (ГИА) зарегистрировано 7773 ученика девятых классов и 2693 ученика одиннадцатых классов. В этом году участники ГИА впервые смогут пересдать один из экзаменов. Это можно будет сделать 4 или 5 июня.

Выпускные вечера запланированы на 27 и 28 июня.

Ранее в прокуратуре Орловской области рассказали о запуске «горячей линии» для выпускников, сдающих ЕГЭ. Звонки принимаются круглосуточно.

ИА «Орелград»


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