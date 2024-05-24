Правила уведомления пчеловодов об обработке полей ужесточили

О законодательных новеллах рассказало областное управление ветеринарии.

Управление ветеринарии Орловской области в связи с наступающим сезоном обработок ядохимикатами и пестицидами посевных площадей на территории региона выступило с напоминанием аграриям и пчеловодам. Ведомство сообщает об ужесточении правил уведомления пчеловодов о предстоящих обработках посевов. Напомним, что использованные химикаты могут привести к массовому мору пчел. Закон обязывает аграриев заблаговременно предупреждать об обработках, чтобы пасечники могли заранее позаботиться о здоровье своих «подопечных».

«В целях предупреждения возникновения инфекционных и инвазионных заболеваний пчел владельцы пасек обязаны соблюдать требования приказа Минсельхоза России от 23 сентября 2021 года № 645 «Об утверждении Ветеринарных правил содержания медоносных пчел в целях их воспроизводства, разведения, реализации и использования для опыления сельскохозяйственных энтомофильных растений и получения продукции пчеловодства», – напоминает управление ветеринарии Орловской области. – Пасека, принадлежащая гражданину, главе КФХ должна быть зарегистрирована в бюджетном учреждении ветеринарии Орловской области по месту нахождения».

При подозрении на отравление пчел владелец пасеки обязан сообщить об этом в государственную ветслужбу, причем региональное управление настоятельно рекомендует делать это в письменном виде. Затем нужно обратиться в местную администрацию с заявлением о создании комиссии по обследованию пасеки и отбору павших пчел. Комиссия также должна будет отобрать для исследования образцы растений с предполагаемого участка поля, где происходила обработка пестицидами и агрохимикатами.

В её состав должны входить представители администрации, центра ветеринарии и владелец пасеки. К участию в работе комиссии рекомендуется привлекать и предполагаемого виновника гибели пчел, то есть фермера или официального представителя сельскохозяйственной организации. Ветеринарный специалист в присутствии членов комиссии должен отобрать пробы пчел и растений, упаковать их и опечатать, после чего комиссия должна составить акты обследования пасеки и отбора проб.

«На отправляемый патматериал ветеринарным специалистом, производившим отбор и упаковку проб, составляется сопроводительное письмо, в котором указывают наименование хозяйства (фамилию, имя, отчество владельца пасеки), адрес пасеки, номер улья, количество проб, клинические признаки болезни и цель исследования, к сопроводительному документу прилагается акт или копия акта комиссионного обследования пасеки, – пояснили в управлении ветеринарии. – В сопроводительном письме указывается, на какие ядохимикаты следует провести исследование».

Доставка проб на исследование в лабораторию государством не оплачивается, она осуществляется за счет владельца пасеки. При этом надо помнить о том, что срок доставки проб на исследование в ветеринарную лабораторию не должен превышать 24 часа с момента отбора материала.

ИА «Орелград»