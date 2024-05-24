Программу формирования современной среды продлили на 6 лет

В Орловской области действовать она будет до конца 2030 года.

Правительство Орловской области внесло важные изменения в паспорт государственной программы «Формирование современной городской среды на территории». В первоначальной редакции она была утверждена в 2017 году. Срок ее реализации до последнего времени был ограничен 2026 годом. Однако правительство региона продлило его до конца 2030 года. Попутно был увеличен объем финансирования программы – с 5,937 миллиарда рублей до 7,463 миллиарда.

Источниками финансирования являются средства федерального, областного и муниципальных бюджетов. Общий объем средств, предусмотренных на реализацию государственной программы с 2024 года по 2030 год, утвержден в сумме 1,326 миллиарда рублей, в том числе по годам: на 2024 год – 616,794 миллиона рублей, на 2025 год и 2026 годы – по 354,967 миллиона рублей. Для решения поставленных задач предполагается использование средств государственной поддержки в виде предоставления субсидий из областного бюджета муниципальным образованиям.

«Важнейшим результатом реализации государственной программы станет создание комфортных, безопасных и благоприятных условий проживания для населения, – говорится в обновленном паспорте. – Системное выполнение мероприятий государственной программы приведет к снижению социальной напряженности, улучшению внешнего облика региона».

Также в правительстве региона считают, что развитие сферы благоустройства общественных пространств окажет стимулирующее воздействие на такую отрасль экономики, как торговля. Кроме того, ожидается, что реализация программы станет одним из факторов решения проблемы микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий на улицах, парках, набережных, скверах и площадях. Повысится уровень благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, состояние которых не всегда соответствует современным требованиям к местам проживания граждан.

ИА «Орелград»