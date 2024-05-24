Орловщина вошла в число регионов-лидеров по применению пестицидов

24.5.2024 | 16:15 Новости, Экономика

Таковы итоги первых трёх месяцев года.

Фото: ИА «Орелград»

Информацию сообщает издание «Агроэксперт», ссылаясь на Россельхознадзор.

По данному параметру Орловская область заняла шестое место по стране. С января по март включительно в регионе израсходовали 229,2 тонны пестицидов.

Орловщину опередили только Краснодарский и Ставропольский краи, Ростовская область, Алтайский край и Курская область. Также в первой десятке – Крым, Белгородская, Омская и Рязанская области.

Кроме того, в ведомстве назвали средства, которые наиболее часто использовали российские аграрии. К ним относятся «Спрут Экстра» (194 тонны), «Суховей» (87,7 тонны), «ГлиБест 540» (69,9 тонны), «Торнадо 500» (67,7 тонны) и «Тотал 480» (66,5 тонны).

ИА «Орелград»


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