Орловские христиане отремонтировали военные памятники в Донбассе

Вторую жизнь получили несколько скульптур.

Работа велась в Троицком районе Луганской Народной Республики. Напомним, что Орловская область курирует это муниципальное образование, оказывая ему всестороннюю поддержку.

На этот раз району помогли прихожане православного Введенского храма села Хотьково Шаблыкинского района. Верующие привели в порядок несколько памятников, посвящённых Великой Отечественной войне, которые находятся в одном из местных населённых пунктов.

Долгие годы памятниками никто не занимался. Поверхностные слои практически полностью разрушились от внешних воздействий. Теперь бюсты приобрели достойный вид.

Известно, что в работах участвовали бойцы одного из подразделений. Как пояснили в Орловской митрополии, в минувшем году ко Дню Победы в ЛНР таким же образом восстановили ещё один памятник героям Великой Отечественной войны.

ИА «Орелград»