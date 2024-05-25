Орловчанка по суду выселила «незаконного» жильца

Покровский районный суд рассмотрел дело о признании утратившим право пользования жилым помещением.

Как сообщи в пресс-службе суда, жительница Покровского района подала иск о признании некоего гражданина Н. утратившим право пользования жилым помещением. Суду она пояснила, что ей на праве собственности принадлежит жилой дом, в котором также зарегистрирован Н. Однако он переехал на постоянное место жительства в другое место. Женщина заверила суд в том, что новый адрес проживания указанного гражданина ей не известен.

В иске она указала, что личных вещей неизвестно куда уехавшего гражданина в ее доме нет, но плату за коммунальные услуги на него начисляют. Поскольку он их не оплачивает, это бремя расходов ложится на женщину. «С момента выезда ответчик перестал поддерживать отношения с истицей, – следовало также из искового заявления. – Добровольно сняться с регистрационного учета ответчик не желает».

Женщина заявила, что регистрация ответчика в принадлежащем ей доме существенным образом ограничивает ее права владения, пользования и распоряжения жилым помещением. В процесс принял участие прокурор Покровского района, поддержавший иск. Он указал, что уехавший гражданин собственником дома или членом семьи истицы не является. Суд пришел к выводу о том, что своими действиями ответчик действительно ущемляет права законного собственника жилья.

«Потому истица вправе требовать устранения всяких нарушений его владения, – добавили в пресс-службе Покровского районного суда. – На основании изложенного, суд пришел к выводу, что исковые требования истицы являются обоснованными и подлежат удовлетворению. Решение суда является основанием для снятия Н. с регистрационного учета».

ИА «Орелград»