Глава КСП Паршин рассказал в облсовете о проверке спортшколы

В ходе проверки были выявлены нарушения в сфере оплаты труда и бухучета.

Председатель Контрольно-счетной палаты Орловской области Константин Паршин выступил на заседании комитета по образованию, спорту, культуре и туризму Орловского областного Совета народных депутатов. Он ознакомил парламентариев с результатами работы палаты в 2023 году. Полностью отчетный доклад будет рассмотрен на заседании облсовета. А в ходе своего доклада на комитете Константин Паршин рассказал, в том числе, о 10 контрольных мероприятиях, связанных с расходованием бюджетных средств на образование и спорт.

«Предметом контроля стала деятельность Орловского базового медицинского колледжа, специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 1, ДООЦ «Солнечный», а также проверены расходы в рамках проекта «Земский учитель», – сообщили в КСП. – В ходе указанных проверок установлены отдельные нарушения в сфере закупочной деятельности, оплаты труда, бухгалтерского учета при осуществлении текущей деятельности учреждений, которые устранены по итогам проверок».

В частности, при проведении проверки в спортшколе олимпийского резерва № 1 были выявлены нарушения в сфере бухгалтерского учета, выразившиеся в искажении годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год. Потянули они на 341 тысячу рублей. Аудиторы установили, что расчет планового фонда оплаты труда в учреждении был произведен без учета действующих и плановых стимулирующих выплат к должностным окладам сотрудников. Это повлекло за собой отвлечение средств областного бюджета на расходы на заработную плату на общую сумму 198 тысяч рублей.

Также в учреждении было зафиксировано 12 случаев недоначисления заработной платы на общую сумму 7,8 тысячи рублей, 10 случаев необоснованных выплат на сумму 5,1 тысячи рублей. Кроме того, спортшколу уличили в неправомерных расходах на организацию за пределами Орловской области тренировок по бобслею и легкой атлетике. Выявленные нарушения послужили основанием для внесения представления в адрес директора спортшколы.

Определенные меры после этого были приняты. Так, в учреждении был разработан локальный правовой акт, регулирующий порядок планирования расходов на проведение спортивных мероприятий и внесены изменения в регистры бухгалтерского учета, обеспечена достоверность отражения в них данных. Также был произведен пересчет заработной платы, по итогам которого «осуществлено доначисление работникам учреждения заработной платы», устранены нарушения в сфере управления имуществом. Добавим, что по итогам проверки четыре должностных лица были привлечены к дисциплинарной ответственности.

ИА “Орелград”