В Ливенском районе администрацию проверят на утечку информации

Создана специальная комиссия.

Администрация Ливенского района распорядилась о создании комиссии по проверке состояния защиты информации в собственных стенах. Как следует из постановления, комиссия создана для проверки условий обработки персональных данных. В ее состав включено четыре человека, председателем комиссии назначен Виктор Фирсов, первый заместитель главы администрации района. Новый коллегиальный орган создан в целях осуществления внутреннего контроля.

Проверка будет проводиться один раз в год. Председатель комиссии обязан лично участвовать в проведении проверки, определять ее дату, знакомиться с документами и материалами, связанными с проведением проверки. Он же подписывает справку по результатам проведенной проверки. В случае временного отсутствия председателя его обязанности исполняет один из членов комиссии. Решение о проведении проверки принимается главой администрации Ливенского района и оформляется соответствующим распоряжением.

Комиссия вправе проводить проверку только в том случае, если в ней участвует не менее половины членов комиссии, то есть не менее двух человек. Решение принимается простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в контрольном мероприятии. При равенстве решающим является голос председательствующего. «При проведении проверки комиссией устанавливается соответствие обработки персональных данных в администрации Ливенского района установленным требованиям законодательства Российской Федерации и Орловской области к их обработке», – отмечено в документе.

По результатам проверки комиссия вправе принять только одно из двух возможных решений: признать, что в администрации Ливенского района обработка персональных данных осуществляется с соблюдением требований законодательства или с их нарушением. Результаты проверки оформляются справкой, которая затем должна быть направлена главе администрации Ливенского района.

ИА «Орелград»