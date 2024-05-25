Орловцам напомнили о рисках нелегального купания

Специальную памятку разработало Главное управление МЧС.

Главное управление МЧС России по Орловской области в преддверии официального начала купального сезона обратилось к жителям региона с призывом соблюдать правила безопасности, многие из которых довольно просты. Одновременно силами местных администраций по региону распространяются специальные памятки. Орловцев призывают купаться только в разрешенных местах и отдыхать только на благоустроенных пляжах.

«С началом купального сезона можно смело отправляться на водоемы, – говорят в ГУ МЧС. – Однако для этого пригодны далеко не все из них. Отдыхать можно там, где есть оборудованные пляжи, вода соответствует санитарным нормам, а дно очищено от мусора. В предстоящем купальном сезоне в муниципальных образованиях Орловской области планируется допустить к эксплуатации 39 пляжных зон и мест отдыха людей на воде».

Реестры официальных пляжей муниципальные власти утвердили загодя. Кстати, на многих территориях утверждены и реестры неорганизованных и запрещенных для купания мест. Например, на основании распоряжения администрации Болховского района к таковым отнесены пруд Городской (Ямской) в городе Болхове и пруд Григорьевский на территории Однолуцкого сельского поселения. Распоряжением администрации города Мценска в 2024 году запрещено купание в реке Зуша на необорудованных для купания местах кроме территории городского пляжа (берег реки Зуша в районе спасательного поста по улице Пионерской, дом 41).

Специалисты призывают орловцев не купайться у крутых обрывистых берегов с сильным течением, в заболоченных и заросших растительностью местах. Продолжительность купания не должна превышать 15-20 минут. После длительного пребывания на солнце нельзя прыгать в воду. Недопустимо входить в воду в состоянии алкогольного опьянения, нельзя заплывать далеко от берега, так как можно не рассчитать силы.

«Почувствовав усталость, не паникуйте и не стремитесь как можно быстрее доплыть до берега, – советуют спасатели. – Отдохните, перевернувшись на спину и поддерживая себя на поверхности легкими движениями рук и ног. Не подплывайте к проходящим судам. Если захватило течением, не пытайтесь с ним бороться: плывите по течению, постепенно приближаясь к берегу».

В ГУ МЧС напоминают о том, что особое внимание взрослые должны уделять детям во время отдыха на водоеме. Они обязаны не допускать купания детей в непроверенных и неустановленных местах, плавания на не приспособленных для этого средствах, игр и шалостей в воде и других нарушений правил безопасности на воде. Купание детей должно проводиться под непрерывным контролем взрослых.

ИА «Орелград»