В Орловской области от банкрота потребовали заплатить налоги

Частично отбиться от требований мужчине удалось по суду.

Любопытное дело рассмотрел Мценский районный суд Орловской области. С административным иском к местному жителю обратилась налоговая служба. Она просила взыскать с ответчика задолженность по налогам и пени, в том числе: налог на имущество физических лиц за 2020-2021 годы – 761 рубль 91 копейку, земельный налог – 4733 рубля за 2020 год, транспортный налог в размере 4508 рублей 37 копеек за 2020-2021 годы и пени в размере 1424 рубля 42 копейки.

«В ходе судебного разбирательства административный ответчик предъявленные к нему требования признал частично, возражая только против взыскания с него суммы транспортного налога за 2020 и 2021 годы и начисленной на указанную недоимку пени, – рассказали в пресс-службе Мценского районного суда. – В части взыскания с административного ответчика налога на имущество и земельный налог судом на основе представленных доказательств принято решение об удовлетворении административных исковых требований».

А вот разбирательство в отношении транспортного налога оказалась не простым. В суде выяснилось, что автомобиль был продан еще в 2019 году, то есть в 2020 и 2021 годах, за которые налоговики требовали уплаты, машина ответчику уже не принадлежала. Причем оказалось, что ответчик к тому времени уже был признан банкротом, машина была включена в конкурсную массу и продавал ее не банкрот, а его финансовый управляющий в рамках процедуры банкротства.

«Таким образом, транспортное средство, принадлежавшее административному ответчику, было реализовано в принудительном порядке финансовым управляющим другому лицу, которое с 25 января 2019 года является его надлежащим собственником в соответствии с заключенным договором купли-продажи», – отметили в суде. Поскольку гражданин стал банкротом, он уже был не вправе сам обращаться с заявлением о прекращении регистрации транспортного средства.

«В связи с этим в удовлетворении требований Управления Федеральной налоговой службы о взыскании транспортного налога и пени, начисленных по транспортному налогу за 2021, 2022 и за период 2023 года (17 октября 2023 года) судом отказано. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в суд апелляционной инстанции», – подытожила пресс-служба Мценского районного суда.

ИА «Орелград»