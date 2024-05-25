Орловчанке в суде припомнили долг 20-летней давности

25.5.2024 | 11:00 Закон и порядок, Новости

Банк подал удивительный иск к жительнице Орловской области.

Фото: newizv.ru

Подробности гражданского разбирательства поведала пресс-служба Орловского районного суда. Банк «Русский стандарт» подал иск к жительнице Орловского муниципального округа и попросил суд о взыскании с нее задолженности по кредитному договору. По версии финансовой организации, женщина задолжала довольно крупную сумму, причем деньги она позаимствовала в далеком 2005 году. Из иска следовала, что заемщица не выполнила свои обязательства по договору, то есть не погасила кредит.

В результате, по версии банка, у орловчанки образовалась задолженность, превысившая 180 тысяч рублей. В декабре 2007 года банк выставил ей заключительный счет-выписку и требование о полном погашении задолженности в срок не позднее января 2008 года. То есть женщине было дано менее месяца на то, чтобы она расплатилась с банком. Она то ли не успела, то ли не смогла этого сделать. Поэтому требование банка осталось не исполненным.

В суде ответчица заявила, что банк пропустил срок исковой давности. Действительно, с момента оформление кредита прошло уже 19 лет, с момента окончания срока погашения кредита – более 16 лет. А иск был подан только сейчас. Суд пришел к выводу о том, что исковые требования не подлежат удовлетворению, поскольку истец не представил доказательств, подтверждающих уважительность причин пропуска срока исковой давности для взыскания задолженности по договору кредита.

«При этом доказательств наличия обстоятельств, свидетельствующих о перерыве, приостановлении течения срока исковой давности, истцом не приведено, при том, что, согласно действующему законодательству, бремя доказывания таковых обстоятельств возлагается на лицо, предъявившее иск. Решение суда не вступило в законную силу», – добавили в пресс-службе Орловского районного суда.

ИА «Орелград»


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