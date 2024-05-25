После находки на улице орловцу вынесли приговор

Мужчина нашел чужую банковскую карту и решил ею воспользоваться.

Орловский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя Орла. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное с банковского счета, с причинением значительного ущерба гражданину). Подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 120 000 рублей. Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован.

Как сообщили в пресс-службе суда, мужчина понес наказание за преступление, которого вполне можно было бы избежать. В январе 2024 года он нашел чужую банковскую карту, которая лежала на тротуаре рядом с бизнес-центром. Позже следствие установило, что карта принадлежала студентке медицинского института. Мужчина не предпринял попыток найти ее владельца и вернуть карту. Наоборот, он решил поживиться за чужой счет.

«Предполагая, что можно оплачивать покупки до 1000 рублей путем прикладывания карты к терминалу без введения пин-кода, более десяти раз в различных магазинах Орловского муниципального округа совершил покупки на общую сумму более 10 000 рублей, расплачиваясь найденной банковской картой, – сообщили в пресс-службе суда. – Как следует из материалов уголовного дела, решение о возврате похищенных денежных средств было принято подсудимым только после обращения потерпевшей в правоохранительные органы и возбуждения уголовного дела».

Установить личность виновного удалось, проследив его путь по магазинам. Сначала был прослежен путь покупок по карте, затем правоохранители изучили камеры видеонаблюдения и вычислили воришку. При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновного, в том числе наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного.

Ранее орловская полиция напомнила о том, что хищение денежных средств с чужой найденной банковской карты, независимо от суммы, – это тяжкое преступление. «Если вы нашли на улице либо в другом месте не принадлежащую вам банковскую карту, следует предпринять меры к возвращению ее в то финансовое учреждение, которое ее выпустило, либо попытаться найти владельца. Не стоит расплачиваться данной картой за свои покупки либо пытаться обналичить с нее деньги, так как эти действия – уголовно наказуемое деяние», – предупредила пресс-служба УМВД России по Орловской области.

ИА «Орелград».