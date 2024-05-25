В Орловской области раскрыли больше 300 тяжких преступлений

О состоянии оперативной обстановки сообщило УМВД.

В Орловской области за четыре месяца 2024 года органами внутренних дел во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами было раскрыто 1029 преступлений, в том числе 314, относящихся к категории тяжких и особо тяжких преступлений. Принятыми мерами оперативно-розыскного характера за отчетный период времени было задержано 67 подозреваемых, скрывшихся от следствия, дознания и суда. Также было установлено местонахождение 10 человек, которые числились пропавшими без вести.

Такие сведения содержатся в отчете о состоянии оперативной обстановки в Орловской области за четыре месяца 2024 года, обнародованным региональным Управлением МВД. Из него следует, что количество зарегистрированных преступлений в отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 1,9 процента, всего было зарегистрировано 2360 преступлений. Сокращение регистрируемой преступности отмечено в 16 районах, наибольшее: в Корсаковском, Знаменском и Залегощенском районах.

«В структуре преступности 61,4 процента приходится на преступления против собственности; 12,3 процента составляют преступные посягательства против личности; 5,6 процента – преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств; 10,9 процента – преступления экономической и коррупционной направленности, – перечислено в отчете УМВД. – В истекшем периоде меньше (чем голом ранее) зарегистрировано фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, грабежей, краж всех форм собственности».

Из информации УМВД также следует, что в истекшем периоде текущего года органами и подразделениями внутренних дел Орловской области был реализован «комплекс мероприятий по выполнению приоритетных задач в сфере обеспечения правопорядка, общественной безопасности, защиты личной и имущественной безопасности граждан, повышению эффективности профилактики преступности».

ИА «Орелград»