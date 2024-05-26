Источники утверждают, что Лежнева подвел Красный мост

26.5.2024 | 18:15 Важное, Закон и порядок, Новости, Политика

Советнику губернатора Орловской области вменяют соучастие в хищении 75 миллионов рублей, пишут СМИ.

Лежнев задержан. Завтра для него изберут меру пресечения. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По данным СМИ, следствие считает, что преступление произошло при строительстве Красного моста. Ранее по аналогичным обвинениям был осуждён Евгений Подрезов, генеральный директор компании “Ремспецмост”, которая являлась первым порядчиком Красного моста.

Тогда в прокуратуре Орловской области уточнили, что хищения происходили при соучастии чиновников областной и городской администраций. Дело, возбуждённое в их отношении, выделили в отдельное производство.

Интересную информацию также опубликовала в соцсетях экс-депутат Орловского областного совета народных депутатов, журналист Валентина Остроушко.

По её словам, делом занимается Следственное управление областного УМВД. “Как сообщили мои источники, сейчас нашли новые документы, новые доказательства финансовых афер. Я думаю, эти доки были и раньше, но не было отмашки из Москвы”, – написала Остроушко.

Журналистка связала это с “большой политикой”. По её мнению, в последнее время в стране усилилась борьба с коррупцией.

Кроме того, известно, что в январе 2022-го года по местам жительства и работы Лежнева проводились обыски. Их также инициировала прокуратура Орловской области.

ИА “Орелград”


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