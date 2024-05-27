Ливенские МУПы увеличили перечисления в казну

В Ливнах публично обсудили исполнение бюджета за 2023 год.

В Ливнах прошли публичные слушания об исполнении бюджета города за 2023 год. Об этом сообщила администрация города. По словам начальника финансового управления Нины Парахиной, доходы бюджета составили 1,759 миллиарда рублей. По сравнению с предыдущим годом они увеличились на 32,8 процента, в том числе: собственные доходы увеличились на 18,4 процента, безвозмездные поступления – на 39,7 процента. Объем расходов за 2023 год составил 1,711 миллиарда рублей.

Перед участниками публичных слушаний также выступила председатель Контрольно-счетной палаты города Ливны Ольга Синицина. По ее словам, отчет об исполнении бюджета в целом соответствует требованиям бюджетного законодательства и может быть принят к рассмотрению и утверждению Ливенским городским Советом народных депутатов. КСП детально изучила все доходные и расходные статьи и вынесла по ним заключение.

Тут можно отметить, что доходы от перечисления части прибыли МУПов в 2023 году по сравнению с 2022 годом увеличились на 932,4 тысячи рублей. Они составили 3,527 миллиона рублей, для сравнения в 2022 году показатель составил 2,595 миллиона рублей. Правда, в 2021 году муниципальные унитарные предприятия перечислили в казну города 5,078 миллиона рублей. Что касается 2023 года, наибольший вклад внесло МУТП «Ливенское» – 3,17 миллиона рублей.

У остальных результаты оказались скромнее. Так, МУП «Комсервис» от своей прибыли перечислил в бюджет 311,1 тысячи рублей (в 2022 году – 0 рублей), МУП «Городская архитектура» – 28,1 тысячи рублей (в 2022 году – 2,4 тысячи рублей), МУП «Водоканал» – 18,2 тысячи рублей (в 2022 году – 112,6 тысячи). По итогам финансово-хозяйственной деятельности МУКП «Ливенское» и МУП «Ливенские тепловые сети» за 2022 год получили убыток. Следовательно, платежей в бюджет города в 2023 году от этих предприятий не поступало.

ИА “Орелград”