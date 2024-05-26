Во Мценске поддержат волонтеров

Перечень мер поддержки утвердила администрация города.

Администрация города Мценска утвердила перечень мер поддержки участников добровольческой (волонтерской) деятельности. Так, документом предусмотрена организация и проведение муниципального конкурса «Доброволец года города Мценска» с вручением благодарственных писем и грамоты главы города. Также запланировано оказание содействия волонтерам в работе с органами власти и образовательными организациями, приглашение добровольцев к участию в мероприятиях.

Информационная поддержка будет представлять собой «привлечение муниципальных и региональных СМИ, к освещению добровольческой деятельности на территории города Мценска». Запланирована и методическая поддержка. Она предусматривает повышение компетентности муниципальных служащих, специалистов социальной сферы, учреждений культуры, спорта, а также педагогических работников в вопросах организации добровольческой деятельности.

Мероприятия в данной сфере в основном проводятся в рамках муниципальной подпрограммы «Молодежь города Мценска». По данным мэрии, в 2023 году на ее реализацию в бюджете города было заложено 398,5 тысячи рублей. Фактически же было освоено 307,9 тысячи рублей, или 77,3 процента от запланированного. «Неполное освоение денежных средств по подпрограмме сложилась в связи с самостоятельным изготовлением раздаточных материалов, грамот, листовок, буклетов, а также привлечением спонсорских средств для проведения мероприятий», – объяснили местные власти.

Также в 2023 году было проведено 40 массовых мероприятий с участием детей и молодежи города, в том числе: 12 мероприятий гражданско-патриотической направленности, 9 спортивных мероприятий, 7 мероприятий по вовлечению молодежи в творческую активность, 9 мероприятий социально-образовательной направленности и 3 мероприятия по вовлечению подростков и молодежи в добровольческую деятельность. В полном объеме были выполнены пять из шести мероприятий, предусмотренных подпрограммой.

Участвовать в волонтерских программах также можно с помощью сервиса «Навигатор возможностей» через портал Госуслуг. По словам Юлии Пономаревой, эксперта Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС, в 2022 году в Орловской области была учреждена ежегодная региональная премия «Большое дело». Она направлена на выявление и популяризацию лучших практик в области общественных инициатив, волонтерства, благотворительности, привлечение внимания к проблемам социума, изменение моделей общественного поведения. Основные номинация премии: «Ты не один», «Эковолна», «Вдохновленные искусством», «Добрые медиа», «Энергия здоровья» и «Большие подвиги маленького человека».

ИА «Орелград»