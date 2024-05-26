Многодетная мать отсудила положенную ей выплату от государства

Дело рассмотрел Новодеревеньковский районный суд Орловской области.

Как сообщила пресс-служба Новодеревеньковского районного суда, гражданское дело было рассмотрено по иску местной жительницы к казенному учреждению Орловской области «Областной центр социальной защиты населения». Женщина просила обязать чиновников установить ежемесячную ей денежную выплату как многодетной матери. В иске она указала, что она воспитывала четырех несовершеннолетних детей по состоянию на 1 января 20204 года, что есть на момент вступления в силу 0 Закона № 350-ОЗ «О статусе многодетной семьи Орловской области и мерах ее социальной поддержки» она имела четырех несовершеннолетних детей.

Женщина заявила, что имеет право для установления ежемесячной денежной выплаты как многодетной матери, но в центр социальной защиты, куда она обратилась с заявлением и документами, ей отказали. Причиной доля отказа стало отсутствие у нее удостоверения многодетной семьи Орловской области. Представитель ответчика в судебном заседании подтвердил факт отсутствия удостоверения, а также отсутствия сведений о том, что ранее истцу оно выдавалось. В центре сочли, что отказ был законным и обоснованным.

Суд установил, что у женщины на момент ее обращения с заявлением в центр соцзащиты удостоверения установленного образца действительно не было. Но это, как оказалось, не означает, что она не имеет права на поддержку от государства. Суд решил, что на 1 января 2004 года возраст детей орловчанки предполагал установление ее семье статуса многодетной. Следовательно, имелись правовые основания для признания ее права на получение ежемесячной денежной выплаты.

«Суд удовлетворил исковые требования истца и обязал ответчика установить многодетной матери ежемесячную денежную выплату с момента обращения за указанной выплатой. Решение в законную силу не вступило», – заключает пресс-служба Новодеревеньковского районного суда.

ИА «Орелград»