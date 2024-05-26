В Орловской области исчезло больше трети безработных

Статистика зафиксировала снижение регистрируемого уровня безработицы.

На официальном портале Орловской области опубликован бюллетень о текущем социально-экономическом положении региона. Согласно ему, по состоянию на 1 апреля 2024 года численность официально зарегистрированных безработных в регионе уменьшилась по сравнению с 1 апреля 2023 года на 36 процентов. Уровень фиксированной безработицы составил 0,4 процента, тогда как годом ранее он составлял 0,6 процента.

Из справочника следует, что численность официально зарегистрированных безработных по состоянию на 1 апреля 2024 года составила 1253 человека, а по состоянию на 1 апреля 2023 года она составляла 1959 человек. Год назад тоже было зафиксировано существенное снижение официального уровня безработицы. К апрелю 2023 года по сравнению с 2022 годом она сократилась на 16,3 процента. В марте 2024 года статус безработного получили 295 жителей Орловской области, что в 1,6 раза меньше, чем было в марте 2023 года.

Трудоустроить за март органам службы занятости удалось 149 человек, что в 1,7 раза меньше численности трудоустроенных безработных годом ранее. По данным Орелстата, в марте 2024 года нагрузка не занятого трудовой деятельностью населения, зарегистрированного в органах службы занятости населения Орловской области, на 100 заявленных вакансий составила 11 человек. В марте забастовки на территории региона не были зафиксированы.

По отчетным данным орловских организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, численность их штатных работников (без учета совместителей) в феврале 2024 года составила 158,3 тысячи человек, или 96,2 процента от общей численности замещенных рабочих мест. На условиях совместительства и по договорам гражданско-правового характера для работы в этих организациях привлекалось еще 6,2 тысячи человек. По сравнению с январем 2024 года общая численность всех указанных категорий работников увеличилась на 0,1 процента.

ИА «Орелград»