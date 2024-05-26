В Орле уголовник не признал вину в смерти собутыльника

Он получил обвинительный приговор, который еще может обжаловать.

Орловский районный суд рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении местного жителя. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Как пояснили пресс-службе суда, преступление было совершено на территории Орловского муниципального округа в ходе распития спиртных напитков.

Согласно материалам дела, в ходе застолья вспыхнула ссора, и подсудимый до смерти забил своего собутыльника. Кстати, ранее он уже имели судимости за совершение умышленных преступлений. «Обвиняемый ни в ходе предварительного следствия, ни в судебном заседании вину в совершении преступления не признавал», – отметили в суде.

Впрочем, непризнание вины ему не помогло. В ходе судебного заседания было исследовано достаточное количество доказательств, позволивших установить виновность подсудимого в умышленном причинении потерпевшему тяжкого вреда здоровью, из-за которого тот скончался.

«По итогам рассмотрения дела виновному лицу назначено наказание в виде 11 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», – сообщили в суде, добавив, что обвинительный приговор еще не вступил в законную силу. Это означает, что осужденный имеет право и возможность обжаловать его в апелляционном порядке в Орловский областной суд.

ИА “Орелград”