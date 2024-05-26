Сотрудника орловской колонии обвинили в превышении полномочий

Организовывал особые условия для одного из осужденных в колонии в Нарышкино.

О возбуждении уголовного дела сообщил орловский СКР. В основу легли материалы ФСБ и самого УФСИН. Начальник отдела безопасности ИК-5 в апреле 2024 года организовал передачу осуждённому запрещенного в колонии спортинвентаря и свидание со знакомой. Кроме того, он обеспечил этому же осужденному освобождение от работы в колонии (через медицинскую часть учреждения), сообщает пресс-служба СУ СК России по Орловской области.

Подозреваемый задержан.

Напомним, 15 мая следователи сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении начальника исправительной колонии в Нарышкино. В марте в превышении полномочий обвинили одного из инспекторов этого исправительного учреждения. В феврале экс-руководителю ИК-5 вынесен приговор за взяточничество.

ИА “Орелград”