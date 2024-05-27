В День пограничника центр Орла перекроют

О проведении мероприятий, посвященных Дню пограничника, распорядилась мэрия.



Стало известно, какой будет программа мероприятий в День пограничника, отмечаемого ежегодно 28 мая. Довольно большое количество жителей Орла проходило и проходит службу в пограничных войсках, и отношение к этому празднику в городе особое. В связи с этим мэр Юрий Парахин утвердил план мероприятий – в целях нравственно-патриотического воспитания молодежи, формирования чувства гражданственности, гордости за Отечество.

Так, на 28 мая официально запланировано проведение патриотической акции «Границы Родины священны и неприкосновенны!». Она будет посвящена 106-летию пограничных войск Российской Федерации. Акция стартует в 10.00 в сквере Пограничников города Орла, где пройдет митинг. А на 10.30 запланировано шествие по маршруту: сквер Пограничников – гостиница «Салют» – площадь Ленина – гостиница «Русь» – улица Салтыкова-Щедрина – памятник Феликсу Дзержинскому. Управлению по безопасности поручено обеспечить организацию медицинского обслуживания в месте проведения мероприятия.

В связи с проведением акции мэр Парахин запретил стоянку транспортных средств (кроме транспортных средств экстренных служб) 28 мая с 06.00 до 11.00 на улице Пролетарская гора и улице Полесской. Кроме того, мэр запретил движение транспортных средств 28 мая в период с 09.45 до 11.00 по улице Пролетарская гора; с 10.40 до 11.30 – по улице Максима Горького от улицы Брестской до Пионерской, по улице Салтыкова-Щедрина от улицы Тургенева до Пионерской; с 11.00 до 11.30 – по улице Полесской от улицы Максима Горького до Октябрьской.

Управлению строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла поручено обеспечить организацию покоса травы и ремонта лавок в сквере Пограничников, разработать схему объезда транспортом закрытых участков улично-дорожной сети. Сотрудники МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» установят временные дорожные знаки, запрещающие стоянку транспортных средств, и таблички «Работает эвакуатор».

ИА “Орелград”