Областные власти почтили память погибшего от атаки БПЛА

27.5.2024 | 11:00 Важное, Новости, Происшествия, СВО

Заседание орловского правительства началось с минуты молчания.

Фото: ИА «Орелград»

Также Департаменту социальной политики Орловской области дано распоряжение оказать семье орловца максимальную помощь. То же самое касается троих пострадавших при атаке дрона в Ливнах, сообщает «Первый областной».

Напомним, что погибший работал водителем Пожарной части №8 Орловской области. Как пишет «Уездный город Ливны», мужчине был 31 год.

По данным издания, от атаки пострадали ещё двое сотрудников части, а также 42-летний росгвардеец. Сотрудник Росгвардии находится в реанимационном отделении Ливенской ЦРБ. Что касается пострадавших пожарных, то один из них оставлен в этой же больнице (но в травматологическом отделении), другой перевезён на лечение в областной центр.

Также СМИ пишет, что при атаке ранения получили ещё двое мужчин. Они оказались на АЗС в роковой момент.

Ранее в Минобороны России рассказали, что этой ночью над Орловщиной перехватили и сбили шесть дронов.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования