Областные власти почтили память погибшего от атаки БПЛА

Заседание орловского правительства началось с минуты молчания.

Также Департаменту социальной политики Орловской области дано распоряжение оказать семье орловца максимальную помощь. То же самое касается троих пострадавших при атаке дрона в Ливнах, сообщает «Первый областной».

Напомним, что погибший работал водителем Пожарной части №8 Орловской области. Как пишет «Уездный город Ливны», мужчине был 31 год.

По данным издания, от атаки пострадали ещё двое сотрудников части, а также 42-летний росгвардеец. Сотрудник Росгвардии находится в реанимационном отделении Ливенской ЦРБ. Что касается пострадавших пожарных, то один из них оставлен в этой же больнице (но в травматологическом отделении), другой перевезён на лечение в областной центр.

Также СМИ пишет, что при атаке ранения получили ещё двое мужчин. Они оказались на АЗС в роковой момент.

Ранее в Минобороны России рассказали, что этой ночью над Орловщиной перехватили и сбили шесть дронов.

ИА «Орелград»