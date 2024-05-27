Орловцам напомнят, как себя вести при атаке беспилотника

Поручение дал заместитель губернатора Орловской области Вадим Тарасов.

Вопроса коснулись в ходе совещания в администрации региона 27 мая. (В Ливнах при атаке БЛПА погиб водитель МЧС, травмы получили росгвардеец, двое пожарных и два посетителя заправки, сообщает “Уездный город”). Вадим Тарасов рекомендовал напомнить гражданам о правилах поведения в экстремальных ситуациях.

«Я прошу информационно еще раз дать материал для наших граждан. Первое, при обнаружении обломков упавшего беспилотника – ни в коем случае их не трогать, обращаться в органы полиции. Второй вопрос, доведите решение оперативного штаба по действиям, когда прилетают на территорию регионов беспилотники. Мы принимали решение по рассредоточению и так далее, и так далее. Еще раз, пожалуйста, до всех служб доведите».

Поручение дано руководителю администрации губернатора и правительства Александру Шалимову и замгубернатора по внутренней политике Ирине Проваленковой.

АЗС в Ливнах атаковали дважды. Когда сотрудники МЧС ликвидировали последствия первого прилета, на территорию заправки попал еще один беспилотник.

ИА “Орелград”