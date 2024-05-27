Тарасов потребовал план ликвидации болховской свалки

27.5.2024 | 11:15 ЖКХ, Новости

Заместитель губернатора Орловской области снова вернулся к проблемам района.

ИА “Орелград”

На совещании в администрации региона 27 мая Вадим Тарасов отметил, что получил фотографии после поручения данного главе на минувшей неделе. Мусор с контейнерных площадок убран не был. Также появились сообщения о растущей свалке. Замгубернатора потребовал внимания руководителя департамента ЖКХ Сергея Латынина.

«Болховская свалка – хаотичное место сбора отходов. Я прошу внимательно посмотреть на это место. Прошу подготовить предложение до среды, каким образом мы ее будем ликвидировать», – сказал Вадим Тарасов.

А график вывоза отходов в Болховском районе теперь на ежедневном контроле, под персональную ответственность Сергея Латынина.

ИА “Орелград”


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