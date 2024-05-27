Присвоение звания Зюганову поддержали семь комитетов облсовета

Вопрос решится на этой неделе.

Напомним, лидеру КПРФ могут присвоить звание «Почётного гражданина Орловской области». С такими ходатайствами выступило областное отделение партии, муниципальные администрации, а также ряд общественных организаций. Документы поступили в Комиссию по наградам при губернаторе Орловской области.

Орган одобрил такое решение. Также его поддержали семь комитетов облсовета, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Орловской области.

«В настоящее время состоялись заседания всех комитетов, за исключением профильного комитета по здравоохранению, социальной политике, опеке и попечительству, который рассмотрит вопрос о присвоении почётного звания 30 мая», – пояснили в обладминистрации.

В этот день состоится заседание всего областного совета. На нём планируется принять окончательное решение.

Напомним, что Зюганов является лишь «Почётным жителем Орла» (с 1997-го года). 26 июня лидеру коммунистов исполнится 80 лет. Недавно президент наградил орловца орденом «За заслуги перед Отечеством» (2-й степени).

ИА «Орелград»