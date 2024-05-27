В Орле продается асфальтобетонный завод

Комплекс на улице Бурова оценили в 90 млн рублей.

Он включает в себя два производственно-складских корпуса. Вся территория огорожена и находится под круглосуточной охраной, указано в объявлении на «Авито».

«Данное предложение идеально подойдет для организации бизнеса в сфере производственной и складской деятельности», – подчеркивают в публикации.

Также отмечается, что завод подключен к городским сетям и имеет удобное логистическое расположение.

Напомним, жители Северного района Орла активно выступают против производства асфальта под окнами своих квартир. По словам граждан, они буквально задыхаются. За 2023 год в рамках рассмотрения обращений, сопровождавшихся отбором проб воздуха (в мае, июле, сентябре, ноябре), установлено превышение гигиенических нормативов веществ, характерных для выбросов асфальтовых заводов, сообщали в Управлении Роспотребнадзора.

ИА “Орелград”