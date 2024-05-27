Погодные условия попросили не винить в бедах Орловской области

Заместитель губернатора считает, что деревья падают на провода не из-за стихии.

Вопрос прохождения отопительного сезона обсудили на совещании в администрации региона 27 мая. По словам руководителя департамента ЖКХ Сергея Латынина, зафиксировано более тысячи отключений, наибольшее количество на объектах электроснабжения – 80%. Основной из причин являлись неблагоприятные погодные условия, заявил чиновник. Заместитель губернатора Вадим Тарасов решил поправить коллегу.

«Кто-нибудь может мне сказать величину охранной зоны в пределах ЛЭП? 30 метров. Смотрите, здесь есть 30 метров”, – указал Тарасов на слайд с нависшими над проводами деревьями.

Латынин подтвердил очевидное – нет.

«Здесь на самом деле не неблагоприятные погодные условия, а содержание этой сети. Средства на эти решения, наверняка, в тарифе есть. Охранную зону не содержат в надлежащем состоянии. Деревья падают. Люди несут ущерб. Я прошу все эти случаи более подробно изучить и дать предложение по их ликвидации на следующий период», – поручил Вадим Тарасов.

Напомним, после ледяного дождя в феврале некоторые населенные пункты долгое время оставались без света. Ликвидировать аварии помогали энергетики из других регионов.

ИА “Орелград”