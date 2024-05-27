При ремонте школ Орла обнаружены неприятные сюрпризы

Обновление зданий может затянуться из-за найденных скрытых дефектов.

Вопрос ремонта трех крупных школ обсудили на заседании профильного комитета горсовета на минувшей неделе. Начальник Объединенного муниципального заказчика доложил, что демонтажные работы в стадии завершения.

«В целом пока все идет в графике, – оценил Максим Лобов. – Всплыло много проблем на моменте демонтажа, которые не предусмотрены проектом. Их невозможно было увидеть, не приступив к демонтажу. Есть ряд конструктивных моментов, которые нужно обсудить с проектировщиком».

Максим Лобов не исключил, что потребуется дополнительное финансирование. Его объемы будут понятны к ноябрю.

Заместитель председателя горсовета Владимир Негин отметил, что дефекты в проектной документации носят «некий системный характер». Он отметил, что нельзя продолжать копировать эти ошибки при ремонте следующих школ. Лобов парировал, что треснувшие перемычки нельзя увидеть без демонтажа. Однако подтвердил, что во все новые проекты закладывается авторский надзор. Договоры на него будут заключены и по первым школам, вошедшим в федеральную программу ремонта.

Гимназию 39 и лицей №32 будет ремонтировать ООО «Стройкомплект». Цена контрактов – 222, 3 млн рублей и 237 млн рублей соответственно. Конкурс на капремонт школы №15 в Орле выиграло ООО «Авилон» (234,9 млн рублей). Обновленные здания должны сдать с февраля по июнь 2025 года, однако сроки, учитывая новые обстоятельства, могут сместиться.

ИА “Орелград”