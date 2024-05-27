В Ливнах от атаки беспилотника пострадали люди

Орловские огнеборцы ликвидировали возгорание на заправке.

Об атаках беспилотных аппаратов рассказал в соцсетях губернатор Андрей Клычков. Утром 27 мая произошло падение БПЛА на территорию топливно-заправочной станции в Ливнах. Была повреждена часть фасада административного здания. На место прибыли сотрудники оперативных служб и администрации.

«В момент их работы на территории АЗС произошло падение еще одного БПЛА» – написал Андрей Клычков.

Погиб водитель 8-й областной пожарной части. Травмы получили три сотрудника служб.

ИА «Орелград»