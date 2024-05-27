Мценск ищет арендатора для открытия кинотеатра

Орловский райцентр хочет вернуть себе одно из популярных развлечений.

В аренду для организации 3D кинотеатра с кафе и развлекательным центром сдается часть МБУ «Мценский Дворец культуры”. Площадь помещений – 397,8 кв. м (фойе, малый зал, подсобка, кабинет, кладовая, кинобудка). Заявки на участие в торгах начали принимать 20 мая. Торги состоятся 12 июня. Начальная цена – 52 045,50 рубля. Шаг аукциона – 5%, указано в ГИС «Торги». Предполагается, что договор аренды будет заключен на 10 лет.

Условиями предоставления имущества в аренду являются наличие действующих договоров с дистрибьюторами кинопоказа, договоренность о получении фильмов текущего и будущего репертуара и открыт доступ к лентам, наличие оборудования для демонстрации 2D и 3D фильмов.

Напомним, кинотеатр в Мценске закрылся в январе. «Облака» заявили, что деятельность прекращена по решению городского руководства. В ДК указали, что «Облака» арендовали помещение с 2013 года. Кинотеатр задолжал дворцу около полутора миллионов рублей – как за саму аренду, так и за оплату коммунальных платежей.

ИА “Орелград”