В День России мэрия Орла перейдет на особый режим работы

Чиновников призвали быть готовыми к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации.

Постановление об обеспечении готовности руководящего состава администрации города Орла, предприятий, организаций и учреждений к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации издал мэр Юрий Парахин. Подобные документы традиционно издаются в преддверии праздничных и других дат, связанных с проведением массовых мероприятий. Последний раз, например, мэрия переходила на усиленный режим работы в связи с проведением последних школьных звонков.

В данном случае особый режим работы будет введен в целях повышения готовности к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, недопущения и пресечения противоправных действий, в том числе террористической направленности, в период проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню России. Напомним, этот праздник отмечается 12 июня. А особый режим будет действовать в период с 18:00 11 июня до 09:00 13 июня.

По традиции, мэр Юрий Парахин рекомендовал руководителям предприятий, организаций и учреждений города Орла независимо от форм собственности организовать круглосуточное дежурство должностных лиц из числа руководящего состава на аналогичный период времени, графики дежурств направить в МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Орла». Также руководителям компаний власти посоветовали проверить готовность сил и средств к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, противоправные действия, в том числе террористической направленности.

«Единая дежурно-диспетчерская служба города Орла» будет собирать всю информацию о фактах сбоя в работе систем жизнеобеспечения, об осложнении обстановки в связи с возникновением террористических угроз, экстремистских и иных групповых противоправных проявлений, предпосылках и возникновении чрезвычайных ситуаций. УМВД России по городу Орлу рекомендовано обеспечить охрану общественного порядка во время проведения праздничных мероприятий 12 июня. Управлению по безопасности администрации города Орла поручено уточнить расчет сил и средств, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

МКУ «Служба технического обеспечения администрации города Орла» будет отвечать за дежурный транспорт, необходимый для выезда оперативной группы мэрии в случае угрозы или возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций. Юрий Парахин также поручил подчиненным «организовать комплекс мероприятий по информированию населения города Орла о мерах личной безопасности при нахождении в местах массового пребывания людей, порядке действий в случае обнаружения бесхозных предметов, выявления подозрительных лиц и возникновения чрезвычайной ситуации».

ИА «Орелград»