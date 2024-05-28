Работу жилищного управления в Орле назвали неудовлетворительной

Учреждение неожиданно оказалось в центре внимания участников публичных слушаний.

Как уже рассказывал «Орелград», в Орле прошли публичные слушания, на которых обсуждался отчет об исполнении бюджета города Орла за 2023 год. По их итогам Орловским городским Советом народных депутатов был утвержден итоговый документ, в котором участники слушаний зафиксировали свои замечания. Судя по документу, в центре внимания неожиданно оказалось муниципальное казенное учреждение «Жилищное управление города Орла». Участники слушаний отметили неудовлетворительную работу, проводимую учреждением по взиманию платы за наем муниципального жилья, а это – одна из составляющих доходов городского бюджета.

Напомним, что МКУ ЖУ проверяла Контрольно-счетная палата города Орла. Из ее отчета следует, что плановые поступления платы за наем и соответственно доходов городского бюджета за период с 1 апреля 2022 года по 1 июня 2023 года были занижены ориентировочно на 12,698 миллиона рублей. КСП отмечала постоянный значительный рост задолженности населения по плате за наем, что свидетельствует о безрезультатной работе по взысканию долгов. Задолженность нанимателей жилья по состоянию на 1 января 2022 года составляла 2,174 миллиона рублей, на 1 января 2023 года – 8,482 миллиона рублей.

«Сохраняется высокий темп роста дебиторской задолженности, что свидетельствует о недостаточности мер по взысканию задолженности и как следствие недополучение доходов в бюджет города Орла, – говорится в итоговом документе публичных слушаний по бюджету. – Большие претензии имеются к МКУ «Жилищное управление города Орла» по администрированию доходов в виде платы за наем жилого помещения, по которым не снижаются темпы наращивания дебиторской задолженности».

Участники слушаний заявили, что «управлению муниципального имущества и землепользования необходимо провести дополнительный анализ эффективности использования муниципальных нежилых помещений, расположенных в центре и наиболее привлекательных местах города Орла для целей аренды». Они отметили, что большая часть таких помещений передана в безвозмездное пользование, то есть в бюджет от них ничего не поступает. Отмечена была и низкая доходность находящихся в муниципальной собственности акций. Администрации Орла предложено принять эффективные меры по управлению акциями, указано на значительный уровень кредиторской задолженности учреждений города.

ИА «Орелград»