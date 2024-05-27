Следственный комитет изучит обстоятельства атаки БПЛА в Ливнах

27.5.2024 | 17:10 Новости, СВО

Об этом сообщается в соцсетях ведомства.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

«Следователи СК России будут расследовать очередные преступления ВФУ на территории Белгородской и Орловской областей», – говорится в официальном телеграм-канале комитета.

В ближайшее время ведомство установит обстоятельства произошедшего и даст правовую оценку действиям всех причастных лиц.

Ранее фотографии с места событий опубликовал губернатор Андрей Клычков. Также он рассказал, что в результате атаки погиб один и пострадали шестеро человек, а не пятеро, как говорилось ранее.

Трое пострадавших находятся в больницах, один из них – в реанимации.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования