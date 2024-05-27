Следственный комитет изучит обстоятельства атаки БПЛА в Ливнах

Об этом сообщается в соцсетях ведомства.

«Следователи СК России будут расследовать очередные преступления ВФУ на территории Белгородской и Орловской областей», – говорится в официальном телеграм-канале комитета.

В ближайшее время ведомство установит обстоятельства произошедшего и даст правовую оценку действиям всех причастных лиц.

Ранее фотографии с места событий опубликовал губернатор Андрей Клычков. Также он рассказал, что в результате атаки погиб один и пострадали шестеро человек, а не пятеро, как говорилось ранее.

Трое пострадавших находятся в больницах, один из них – в реанимации.

ИА «Орелград»