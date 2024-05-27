В Орле детей участников СВО поддержат за 306 рублей в день

Мэрия Орла определилась с оплатой стоимости питания в пришкольных лагерях.

Мэр Орла Юрий Парахин распорядился о мерах социальной поддержки по оплате стоимости питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных в каникулярное время. Иными словами, речь идет о так называемых пришкольных лагерях. Основная статья расходов в них – это питание обучающихся. Большую участь финансирования возьмет на себя муниципальная казна. Финансовому управлению администрации города Орла уже поручено обеспечить доведение денег до получателей.

Смены в лагерях с дневным пребыванием в течение летних каникул предусмотрены продолжительностью 18 рабочих дней. Полная мера социальной поддержки за счет бюджета на 2024 год – 306 рублей 6 копеек в день на питание одного человека. Но она положена только определенным категориям обучающихся муниципальных бюджетных образовательных организаций города Орла в возрасте от 6 до 17 лет. Так, в перечень включены: дети из семей, вынужденно покинувших место жительства в зоне проведения специальной военной операции и прибывших на территорию Орловской области; дети, полнородные, неполнородные братья и сестры, дети супругов граждан РФ, призванных на военную службу по мобилизации или по контракту для участия в специальной военной операции (а также росгвардейцев), начиная с 24 февраля 2022 года; детям с ограниченными возможностями здоровья; детям из многодетных семей; детям-инвалидам, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Аналогичная мера поддержки предусмотрена для детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, – у которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Орловской области. При этом должно совпасть одно из условий: полная утрата трудоспособности одного из родителей в связи с инвалидностью I или II групп; наличие в семье ребенка-инвалида, нуждающегося в постоянном уходе одного из родителей; единственный или оба родителя являются безработными; утрата единственного жилого помещения в связи с чрезвычайной ситуацией (пожар, наводнение); смерть одного из родителей.

Для остальных детей мера социальной поддержки в виде оплаты питания за бюджетный счет предусмотрена исходя из суммы 214,24 рубля в день на одного обучающегося. Но она предоставляется только при условии софинансирования родителей, которым придется доплачивать на питание своих детей по 91,82 рубля в день. Парахин также поручил управлению по безопасности провести обучающие семинары с организаторами детского отдыха, а УМВД по городу Орлу рекомендовал принять меры по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности жизни детей в период их пребывания в пришкольных лагерях.

ИА “Орелград”