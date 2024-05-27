В Орле коммунальный «фонтан» поднялся выше пятиэтажки

Он превзошёл предыдущий.
Соответствующее видео опубликовал «Орёлтаймс».
Вода «ударила в небо» на улице Игнатова. Этот фонтан превзошёл предыдущий, на Новосильской улице.
Высота струи превысила не только человеческий рост, но и размер пятиэтажного дома. Правда, протечка произошла не на проезжей части, как на Новосильской, а в жилой зоне.
Напомним, что возникновение коммунальных фонтанов связано с отключением горячей воды (и последующими гидравлическими испытаниями тепловых сетей). Они начались сегодня.
ИА «Орелград»