Лежнев заключён под стражу на один месяц

27.5.2024 | 17:00 Важное, Закон и порядок, Новости

Такое решение принял Советский суд Орла.

Фото: newsorel.ru

Информацию сообщает портал «Орловские новости».

В суде подтвердились сведения о том, что Лежневу вменяют причастность к хищению 76 миллионов бюджетных рублей, исчезнувших во время ремонта мостов.

Ранее по этому же делу на 4,5 года осудили директора компании «Ремспецмост» Евгения Подрезова. Его организация являлась первым подрядчиком Красного моста.

Также по делу проходят двое белгородцев – Артём Бурцев и Александр Молчанов. Интересно, что в суде Молчанов поддержал ходатайство о заключении Лежнева под стражу и заявил, что, находясь на свободе, советник орловского губернатора может оказывать давление на его семью.

Сам Сергей Лежнев не признал себя виновным. Защита предлагала внести за него залог в 30 миллионов рублей. Однако суд посчитал лучшим вариантом отправить его в СИЗО до 24 июня.

ИА «Орелград»


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