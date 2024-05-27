В Орле на Комсомольской может стать ещё светлее

Объявлен конкурс на дооснащение улицы светильниками.

Такая информация размещена на официальном портале госзакупок.

Заказчиком выступает Администрация Орла. Дополнительные светильники разместят в пешеходной зоне между домами №144 и №182.

Здесь планируется установить 18 опор освещения, на которых установят 25 светильников. Работы нужно будет выполнить в течении 90 дней с момента заключения контракта.

Начальная (максимальная) цена вопроса – 1 миллион 580 тысяч 384 рубля и 53 копейки. Заявки принимаются до 31 мая.

Напомним, что ранее мэрия заключила контракт на доосвещение участка Комсомольской между перекрёстками с улицей Красина и Карачевским шоссе.

ИА «Орелград»