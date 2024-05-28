Банк и оператор связи схлопотали крупные штрафы в Орле

Компании наказаны за незаконную рекламу финансовых услуг.

Орловское УФАС России вынесло очередные штрафы в рамках деятельности по контролю рекламы. Как пояснили в пресс-службе ведомства, речь идет о выявленном нарушении законодательства РФ, выразившемся в ненадлежащей смс-рассылке. Ранее была проведена проверка по фактам распространения рекламы услуг «Альфа-банка» без согласия абонентов. Жалоба в антимонопольную службу поступила от одного из жителей Орла, на телефонный номер которого приходил рекламный спам.

«Как сообщил в Орловское УФАС России заявитель, на его телефонный номер неоднократно поступали смс-сообщения с рекламой услуг «Альфа-банка» без его предварительного согласия, – уточнили в пресс-службе ведомства. – Согласно текстам смс-сообщений, заявителю предлагалось оформить кредитную карту с лимитом 150 тысяч рублей и до 365 дней без процентов на покупки».

Антимонопольщики указывают на тот факт, что в рекламе не были указаны другие условия получения и использования предлагаемого финансового продукта. Хотя они, по закону, в рекламе должны присутствовать, так как могут оказаться существенными для потребителя. Умалчивание об условиях, которые впоследствии могут оказаться неприятным сюрпризом для клиента, недопустимы.

Кроме того, гражданин в своем заявлении в УФАС указал, что не давал своего согласия на рекламную рассылку не только банку, но и оператору сотовой связи, без участия которого сама рассылка была бы невозможна. Следуя такой логике, антимонопольная служба признала факт нарушения закона о рекламе и в действиях «Альфа-банка», и в действиях оператора связи «Вымпелкома».

Иными словами, оператора связи уличили в том, что он распространял рекламу без согласия абонента, а банк в том, что он в своей рекламе не указал часть существенной информации об условиях предоставления финансовой услуги. Сама реклама признана ненадлежащей. Как сообщили в Орловском УФАС, обеим компаниям и их должностным лицам в общей сложности назначены штрафы на сумму более 300 тысяч рублей.

ИА «Орелград»