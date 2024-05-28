Систему закупок изменили после проверки домов-интернатов

Информация о проверке и ее последствиях прозвучала в Орловском облсовете.

Начальник отдела аудита в сфере закупок – инспектор Контрольно-счетной палаты Орловской области Любовь Горюнова выступила на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам Орловского областного Совета народных депутатов. Как пояснили в КСП, она ознакомила депутатов с результатами аудита закупок товаров, работ и услуг, осуществленных учреждениями, подведомственными департаменту социальной защиты населения.

Аудит затронул семь объектов контроля: Детский дом-интернат для детей с умственно-физическими недостатками города Мценска; Болховский детский дом-интернат для детей с физическими недостатками; Болховский дом-интернат для престарелых и инвалидов; Богдановский дом-интернат для престарелых и инвалидов; Ивановский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов; Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда» Залегощенского района; Центр социальной профилактики и реабилитации инвалидов «Солнышко» Покровского района.

«Установлено 59 нарушений действующего законодательства, в том числе учреждениями не соблюдены методические рекомендации при обосновании начальной максимальной цены, нарушены порядок составления и утверждения плана-графика закупок и сроки его размещения, выявлены факты неэффективного расходования средств учреждений при отдельных закупках продуктов питания, установлены случаи несоблюдения норм выдачи мягкого инвентаря и нарушения при использовании медикаментов», – сообщили в КСП.

В своем выступлении Любовь Горюнова отметила, что по фактам выявленных нарушений контрольным органом приняты меры реагирования. По итогам исполнения требований Контрольно-счетной палаты учреждения-нарушители провели работа по отражению фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и отчетности, усилили контроль за остатками запасов, числящихся на складах и у материально-ответственных лиц. Отдельные поставщики продуктов питания были внесены в реестр недобросовестных поставщиков, проведены мероприятия по обеспечению исполнения контрактов и гарантийных обязательств, взысканию неустойки.

Информация о закупках была размещена в государственной информационной системе, как это и положено по закону, также «проведены мероприятия по недопущению нарушений в сфере закупок». Кроме того, была увеличена доля проведения совместных закупок. Так, приказом департамента соцзащиты определены администраторы при проведении совместных конкурсов и аукционов для обеспечения государственных нужд учреждений социального обслуживания, находящихся в ведении Орловской области. Добавим, что всего в рамках исполнения представлений КСП было «обеспечено исполнение 34 требований контрольного органа, в том числе 14 должностных лиц учреждений привлечены к дисциплинарной ответственности».

ИА «Орелград»